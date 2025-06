Pedullà: "Como, l’offerta per Thiaw-Morata: 35 milioni più 5 di bonus. Ecco cosa manca adesso"

vedi letture

Come riporta Alfredo Pedullà sul proprio sito, il Como ha presentato un'offerta ufficiale al Milan per prendere sia Malick Thiaw che Alvaro Morata: 35 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Per la fumata bianca, manca il sì del difensore tedesco e il via libera del Galatasaray per l'interruzione del prestito dell'attaccante spagnolo che scade a gennaio 2026.

Ecco il punto della situazione: "Il Como ha presentato un’offerta ufficiale per Thiaw e Morata. Le cifre in nostro possesso sono un po’ diverse da quanto circolato negli ultimi minuti. Per il pacchetto completo il Como ha offerto al Milan una base fissa di 35 milioni più altri 5 milioni di bonus per arrivare a 40. Cosa manca adesso? Il sì definitivo di Thiaw, bisogna aspettare, e il via libera del Galatasaray un po’ indispettito per le manovre Como-Milan con un prestito che per i turchi scadrà nei prossimi mesi e non a giugno. L’accordo tra le società italiane è totale, ora bisogna aspettare il resto".