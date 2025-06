Gazzetta: "Il Milan sogna Gyokeres"

Nella lunga lista che gazzetta.it elenca per parlare dei possibili colpi in attacco per il nuovo Milan di Tare ed Allegri il sogno, si legge, si chiama Viktor Gyokeres. Il fortissimo centravanti dello Sporting ha tutte le caratteristiche che ha elencato Tare in conferenza: "Un giocatore da mettere in competizione con Gimenez, diverso da lui. Dovrà essere un centravanti vero, che fa la differenza dentro l’area e aiuta a far salire la squadra".

Lo svedese però costa tanto, più di 65 milioni di euro, ed è nel mirino dell'Arsenal da diverso tempo. Per portarlo a Milano servirebbe un vero e proprio miracolo per portarlo a Milano. Ed ecco perché la versione online della Rosea snocciola nomi su nomi, da esuberi a giocatori affermati, che potrebbero fare a caso del Milan: l'articolo a firma di Luca Bianchin, oltre Gyokeres, cita Darwin Nunez, Retegui, Gonçalo Ramos, Samu (Omorodion), Boniface, Solanke, Sorloth, Pavlidis, Guirassy, Emegha, Vlahovic, Dovbyk, Lucca, Demirovic, Hojlund, Undav, Woltemade e Pepi. Uno di questi sarà l'uomo giusto?