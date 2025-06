Fabrizio Romano: "Per Theo all'Al-Hilal c’è la possibilità che si vada a settimana prossima per la parte burocratica ma non risulta in dubbio"

Theo Hernandez all'Al-Hilal, ci siamo. Ma cosa manca per arrivare all'ufficialità? Ne parla così Fabrizio Romano in live sul suo canale YouTube:

"Mancano dei passaggi formali per l’operazione Theo-Al Hilal, manca la documentazione ufficiale, l’offerta ufficiale dell’Al-Hilal per completare i passaggi formali. C’è la possibilità che si vada a settimana prossima per la parte burocratica, non risulta in dubbio. Siamo al traguardo, ma prima di dire che tutto è chiuso bisogna aspettare questi piccoli passaggi che a stasera non sono ancora completati".