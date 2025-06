Emerson Royal verso l'addio dopo una sola stagione: l'amaro epilogo di un’operazione sbagliata e fin troppo onerosa

L'avventura di Emerson Royal con la maglia del Milan sembrerebbe già verso la conclusione, e con essa calerebbe il sipario su un’operazione che fin dall’inizio ha sollevato più di un dubbio. L’investimento da 15 milioni di euro più bonus si è rivelato eccessivamente oneroso per un profilo che, di fatto, non è mai riuscito a integrarsi nei meccanismi della squadra. Un acquisto che ha lasciato perplessi per costi e tempistiche, e che oggi appare come una scelta poco coerente con le esigenze tecniche e tattiche dei rossoneri.

Royal, poco Milan e tante difficoltà

Il brasiliano, arrivato con aspettative importanti, non è mai riuscito a imporsi. Le sue prestazioni sono state opache, spesso al di sotto delle attese, ma a pesare, probabilmente è stato anche il contesto complicato in cui si è ritrovato: un Milan in continua ricerca di identità, con difficoltà strutturali e un ambiente in tensione che di certo non ha favorito il suo inserimento nella scorsa estate.

Così, senza lasciare tracce significative, Emerson Royal è già pronto a cambiare aria. Infatti, il terzino avrebbe raggiunto un accordo verbale con il Betis Siviglia, club dove ha già militato tra il 2019 e il 2021, lasciando un buon ricordo.

Le parti sono ora al lavoro per definire la formula del trasferimento. L’ipotesi più concreta è quella del prestito, ma resta da capire se si tratterà di un’operazione secca o con diritto di riscatto a favore del club andaluso. Emerson ha già espresso il proprio gradimento per il ritorno in Liga, spingendo in prima persona per la chiusura dell’affare.

Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti tra Milan e Betis per limare gli ultimi dettagli. L’obiettivo comune è quello di chiudere l’operazione in tempi brevi, così da permettere al giocatore di iniziare al più presto la preparazione estiva con la sua possibile nuova (vecchia) squadra.