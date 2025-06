MN - Incontro tra Origi e la dirigenza a Casa Milan: trattata la risoluzione contrattuale

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Divock Origi è stato a Casa Milan per un incontro con la dirigenza (al completo). Trattato il tema dela risoluzione del suo contratto tutt'oggi in essere con il club rossonero e in scadenza nel giugno 2026. Le parti hanno messo sul tavolo delle trattative quest'opzione non arrivando però ancora a un accordo definitivo.

Al Milan dal 2022, Divock Origi ha fino a questo momento totalizzato appena 36 presenze, 2 gol ed un assist con la maglia del Diavolo, che addirittura non veste dal 28 maggio 2023 (Juventus-Milan). Da quel momento c'è di mezzo un'esperienza in Premier League al Nottingham Forest, fallimentare, e lo stop nella scorsa stagione, dove non è stato preso in considerazione né per la Prima Squadra né per il Milan Futuro, come invece aveva lasciato intendere all'inizio da Zlatan Ibrahimovic.

di Antonio Vitiello