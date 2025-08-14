Morata al Como, Biasin: "Colpo più importante della storia del club"

Il calciomercato estivo sta entrando nel vivo oltre che nelle sue ultime due settimane e mezzo: la conclusione è prevista per il 1° settembre alle ore 20. Sono tante le trattative ancora in piedi e in generale le situazioni ancora molto intricate, tra cessioni, acquisti e giocatori in scadenza di contratto. Delle operazioni più rilevanti ha parlato nel suo consueto Editoriale del mercoledì sulle colonne di Tuttomercatoweb.com il giornalista Fabrizio Biasin, concentrandosi anche su alcune questioni legate al Milan.

Le parole di Biasin sull'arrivo di Alvaro Morata al Como: "Morata al Como è il colpo più importante nella storia del club lariano. Non il giocatore più forte, ci mancherebbe, ma quello che ti dà lo status: il Como che ambisce a diventare una realtà solida in abito nazionale porta a casa un pluri-vincitore di tutto, il capitano della Spagna campione d’Europa e lo mette al centro di un progetto che - in mezzo a tante giovani promesse - aveva solo bisogno di una “chioccia” per dare un senso al tutto. La chioccia è arrivata, occhio al Como".