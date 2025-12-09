Milan, Landucci: "Speriamo per Leao nulla di grave"
(ANSA) - ROMA, 08 DIC - "Per Leao sapremo domani, dopo gli esami: speriamo non sia nulla di serio, lui e' importante per noi". Lo ha detto Marco Landucci, vice di Allegri oggi squalificato, commentando a Dazn l'uscita dell'attaccante portoghese, fermato da un nuovo infortunio muscolare (ANSA).
