Juventus, Tudor: "Vlahovic? Dispiace per i fischi"

(ANSA) - TORINO, 13 AGO - "Dispiace per i fischi a Vlahovic, è un ragazzo che si allena sempre al massimo": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, commenta i segnali di frattura tra la tifoseria e il bomber serbo con i fischi ricevuti dall'attaccante dagli stessi tifosi bianconeri. "Ogni aspetto tecnico passa in secondo piano, oggi l'importante è la festa della famiglia bianconera - continua l'allenatore dopo il test contro la Next Gen terminato 2-0 per la prima squadra e chiuso al 52' per la tradizionale invasione di campo - e volevo giocare almeno 20 minuti del secondo tempo, ma è stata una bella giornata".

Quanto ai prossimi impegni, "abbiamo soltanto l'amichevole contro l'Atalanta, ormai manca poco - aggiunge Tudor sulla marcia di avvicinamento all'esordio in campionato fissato per domenica 24 - e continuiamo a lavorare sul serio: la proprietà e John Elkann vogliono il bene della Juve e che si fanno le cose nel miglior modo possibile, noi dobbiamo sempre dare il 100% perché è anche un valore della vita". (ANSA).