esclusiva mn Wyett (Sun): "Hojlund ha pagato l'inesperienza allo United ma in A può rilanciarsi"

vedi letture

Rasmus Hojlund è il nome forte per l'attacco del Milan, dopo due stagioni più ombre che luci al Manchester United. Ne abbiamo parlato col collega del Sun, Charlie Wyett. Ecco le sue parole a MilanNews.it

Come valuti le due stagioni di Rasmus Hojlund al Manchester United?

"Il problema era il suo prezzo: 72 milioni di sterline. Lo United lo ha pagato probabilmente il doppio del suo valore. Il suo record di gol non è pessimo: 26 gol in due anni. Tra i giocatori under 23 negli ultimi due anni in Europa, è il sesto miglior marcatore. Benjamin Sesko, il suo sostituto allo United, è il migliore".

Cosa mancava fondamentalmente a Hojlund per affermarsi nel calcio inglese?

"È ancora inesperto, ma potrebbe migliorare. Nonostante la sua altezza, non è bravo nel gioco aereo e può isolarsi durante le partite. Il suo gioco difensivo non è abbastanza buono".

Se dovessimo classificarlo tra i peggiori affari, e il Manchester United ne ha avuti tanti, Hojlund dove si collocherebbe?

"Lo United ha visto così tanti disastri di mercato che Höjlund non è nemmeno vicino alla vetta, anche se 70 milioni di sterline sono stati tanti. Persino giocatori del calibro di Diego Forlan e Radamel Falcao sono arrivati con una grande reputazione, ma sono stati pessimi. Sebbene fosse un'ala, i tifosi dello United pensavano di aver trovato un grande acquisto in Jadon Sancho, ma è stato pessimo".

Pensi che possa rilanciarsi nel calcio italiano?

"Sì. È un giocatore valido e deve acquisire fiducia in se stesso e imparare da giocatori più esperti. In Serie A può ancora segnare 20 gol a stagione".

Molti giocatori, anche i campioni più affermati, hanno avuto difficoltà al Manchester United negli ultimi anni. Come spieghi questa situazione?

"I club più importanti al mondo, secondo me, sono il Real Madrid e il Manchester United. Questi club possono divorare giocatori - e allenatori - se sono in difficoltà. Hojlund era il giocatore giusto al momento sbagliato".

