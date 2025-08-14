Inter beffata su De Winter? Non secondo Gazzetta: "Il motivo è legato alle cessioni"
Pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità: Koni De Winter è un nuovo giocatore del Milan e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Il centrale belga, che arriva dal Genoa, è stato a lungo anche un obiettivo dell'Inter di Marotta ed Ausilio, che lo avevano individuato (insieme a Leoni) come il profilo ideale per rinforzare la retroguardia nerazzurra. Dopo un corteggiamento durato un'estate l'ex Juventus però ha firmato con il Milan: come mai?
A fornire la risposta è gazzetta.it, che spiega come l'eventuale arrivo di un nuovo centrale alla Pinetina era subordinato ad un'uscita nel pacchetto arretrato: Chivu ha attualmente in rosa Bisseck, Pavard, de Vrij, Acerbi, Bastoni, Palacios e Carlos Augusto. De Winter sarebbe potuto arrivare, per giocare da braccetto destro, solo in caso di cessione di uno tra Bisseck e Pavard. Il Milan, dopo la cessione di Thiaw, è andato dal Genoa e ha chiuso in 24 ore.
