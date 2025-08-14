Hojlund intrigato dal Milan: possibile contatto con Allegri. Prosegue intanto la trattativa con lo United

Rasmus Hojlund sta capendo sempre di più che a Manchester non c'è più spazio per lui e per questo è sempre più intrigato dalla possibilità di trasferirsi al Milan. Dopo il primo contatto diretto di martedì sera tra i dirigenti rossoneri e il suo entourage, il danese ha di fatto aperto al Diavolo di tenere in serissima considerazione la possibilità di sbarcare a Milano sia per la stima verso una società tra le più titolate al mondo che per l’opportunità di lavorare con un allenatore vincente come Massimiliano Allegri.

IL RUOLO DI ALLEGRI - E un ruolo fondamentale lo potrebbe avere proprio il tecnico milanista: come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, infatti, non è da escludere che nei prossimi giorni l'allenatore livornese abbia un contatto con Hojlund per spiegargli come intende utilizzarlo e per rassicurarlo sulla grande fiducia che tutto il club avrà nei suoi confronti. Se da una parte Allegri è rimasto piacevolmente sorpreso da quello che sta facendo vedere Santiago Gimenez in allenamento, dall'altra sa perfettamente che serve un'altra punta oltre al messicano.

LA TRATTATIVA VA AVANTI - Prosegue intanto anche la trattativa tra i due club. Il Manchester United, non è un mistero, ha aperto alla cessione del danese in prestito con diritto di riscatto, ma va ancora trovata la quadra sulle cifre dell'affare. Il Milan, per ora, non vorrebbe andare oltre i 40 milioni di euro di cifra complessiva, mentre gli inglesi puntano a 6 milioni per il prestito più oltre 40 milioni per il riscatto. C'è quindi ancora una distanza piuttosto importante tra le due società, circa 10 milioni. Hojlund, da parte sua, ha già fatto sapere che preferirebbe un prestito con obbligo di riscatto magari condizionato a certe condizioni. C'è quindi da trattare ancora un bel po', i tempi non saranno brevi come sperava il Diavolo.

