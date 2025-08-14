Ordine: "Mercato del Milan per ora da 6-5/7. Tare ha venduto bene, serve un colpo dell'ultim'ora"
Franco Ordine ha detto la sua sulla situazione Milan ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue parole:
Sul lavoro di Tare
"Secondo me molto positivo. Ha venduto molto bene, vediamo se riesce a chiudere altre operazioni, come Origi, Bennacer e Adli. Completerei con qualche colpaccio dell'ultim'ora l'assetto di questa rosa per la prossima stagione".
In quale reparto serve il colpo dell'ultim'ora?
"Personalmente dico che bisognerebbe migliorare in difesa con un terzino di grande valore".
Oltre ad Athekame?
"È giovane, non puoi pensare che faccia il titolare".
Voto al mercato del Milan finora?
"6.5/7".
