Ricci a Sky: "Partita emozionante. Partiti a rilento, poi grande reazione"

Samuele Ricci, oggi l’ex della partita, ha parlato a Sky Sport nel post partita di Torino-Milan. Queste le parole del centrocampista rossonero:

Sulla partita: "È stata una serata particolare, emozionante, felice perché terminata con una vittoria dopo che eravamo partiti a rilento. Avevamo forzato un po’ troppo internamente, bisognava andare di più sugli esterni. Poi bisogna dire che c’è stata una grande reazione, c’è stato il grande gol di Adrien che ci ha dato una grande mano per il morale e ci ha aiutato a rientrare nel secondo tempo più compatti ed incisivi”.

Un approccio non proprio ottimale: "Siamo ovviamente il Milan, quindi bisogna cercare di vincere tutte le partite. Puoi beccare la serata dove non ti riescono bene le cose ma devi mettere quel qualcosa in più e dare il 100%. Secondo me nel secondo tempo c’è stato, siamo rientrati bene, abbiamo gestito bene la palla, ho visto una grande squadra. Puli ci ha fatto la differenza ma la bravura sta in tutta la squadra”.

TORINO-MILAN, LE PAROLE A DAZN DEL VICE DI ALLEGRI

“Soddisfatti perché abbiamo vinto. Nel primo tempo abbiamo sbagliato perché non ci aspettavamo che il Torino ci aspettasse. Siamo stati polli, perché dovevamo allargare il gioco invece abbiamo concesso ripartenza. Però nel secondo tempo, come al solito questa squadra ci mette squadra, cuore. C’è da ringraziare staff medico, Pulisic. Se abbiamo 31 punti è perché è una squadra che non si lamenta. Non ho mai trovato un gruppo così, bisogna continuare. Nkunku nel secondo tempo è cresciuto come tutta la squadra. A lui piace mettersi mezzala, ma secondo noi deve giocare più sotto la porta. Poteva trovare il gol, e stato bravo sul colpo di tacco. Nel secondo tempo mi è piaciuto e sono convinto farà sempre meglio. Su Leao sapremo domani. Speriamo non sia nulla di grave perché Rafa per noi è molto importante. Sono 3 punti importanti. Questa è la partita della svolta secondo me. Dobbiamo entrare con la mentalità di vincere le partite, raccogliere più punti possibile. Abbiamo vinto, siamo contenti. Oggi era una partita difficile, la squadra ha reagito bene. La squadra ha fatto degli errori ma cercheremo di lavorare e migliorare”.