Coppa Italia, le designazioni arbitrali per il turno preliminare
Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2025-26, in programma domenica 17 agosto.
EMPOLI – REGGIANA Venerdì 15/08 h.18.00
CALZAVARA
CAVALLINA - EMMANUELE
IV: LA PENNA
VAR: MARINI
AVAR: MARCHETTI
SASSUOLO – CATANZARO Venerdì 15/08 h.18.30
TURRINI
CATALLO – MONACO
IV: SACCHI
VAR: PATERNA
AVAR: PRONTERA
LECCE – JUVE STABIA Sabato 15/08 h.20.45
MUCERA
LAUDATO – CORTESE
IV: DI BELLO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MONALDI
GENOA – LR VICENZA Sabato 15/08 h.21.15
FERRIERI CAPUTI
TRINCHIERI – EL FILALI
IV: TREMOLADA
VAR: GARIGLIO
AVAR: MANGANIELLO
VENEZIA – MANTOVA Sabato 16/08 h.18.00
ALLEGRETTA
MINIUTTI – BIANCHINI
IV: AYROLDI
VAR: DI PAOLO
AVAR: SANTORO
COMO – SUDTIROL Sabato 16/08 h.18.30
GALIPO’
DI GIACINTO - RINALDI
IV: MANGANIELLO
VAR: SERRA
AVAR: DI VUOLO
CAGLIARI – ENTELLA Sabato 16/08 h.20.45
PERRI
LUCIANI – PRESSATO
IV: DIONISI
VAR: BARONI
AVAR: MARINI
CREMONESE – PALERMO Sabato 16/08 h. 21.15
ZANOTTI
BELSANTI – BIFFI
IV: MARCENARO
VAR: AURELIANO
AVAR: PRENNA
MONZA – FROSINONE h. 18.00
PERENZONI
RICCI – GRASSO
IV: PAIRETTO
VAR: GUALTIERI
AVAR: AURELIANO
PARMA – PESCARA h. 18.30
CREZZINI
PALERMO – PISTARELLI
IV: ABISSO
VAR: GIUA
AVAR: MAZZOLENI
CESENA – PISA h. 20.45
DI MARCO
GIUGGIOLI – COLAIANNI
IV: CHIFFI
VAR: CAMPLONE
AVAR: DI PAOLO
MILAN – BARI h. 21.15
ARENA
FONTEMURATO – VOTTA
IV: SOZZA
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINELLI
AUDACE CERIGNOLA – H. VERONA Lunedì 18/08 h. 18.00
MASSIMI
GALIMBERTI – REGATTIERI
IV: PEZZUTO
VAR: NASCA
AVAR: DEL GIOVANE
SPEZIA – SAMPDORIA Lunedì 18/08 h. 18.30
ZUFFERLI
BARONE - LAGHEZZA
IV: PICCININI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: RUTELLA
UDINESE – CARRARESE Lunedì 18/08 h. 20.45
BONACINA (foto)
CEOLIN - SCARPA
IV: RAPUANO
VAR: VOLPI
AVAR: MERAVIGLIA
TORINO – MODENA Lunedì 18/08 h. 21.15
TREMOLADA
MOKHTAR - PASCARELLA
IV: FOURNEAU
VAR: GHERSINI
AVAR: SOZZA
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan