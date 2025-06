Qualità ed esperienza in mezzo al campo: Milan, tutto su Xhaka. Tare al lavoro anche per Jashari

Qualche giorno fa, nell'incontro con la stampa a Casa Milan, il ds milanista Igli Tare ha dichiarato: "Il punto di partenza è che il centrocampo sarà il reparto dove interverremo di più". In questo momento rinforzare la mediana è la priorità del Milan che sta lavorando su più tavoli, con l'obiettivo di inserire qualità ed esperienza in mezzo al campo.

DOPPIO OBIETTIVO - Per questo motivo, come riferisce stamattina il Corriere della Sera, il club di via Aldo Rossi, che ha già chiuso da settimane l'arrivo a zero di Luka Modric, ha messo in cima alla sua lista Granit Xhaka, centrocampista classe 1992 del Bayer Leverkusen con cui Tare ha già trovato un'intesa. Ora va però trovato l'accordo anche con il club tedesco che per ora fa muro e si oppone fermamente alla proposta da 8 milioni di euro avanzata finora dai rossoneri. L'altro nome su cui il Milan sta lavorando parecchio è Ardon Jashari del Club Brugge che può giocare sia da mediano davanti alla difesa che da mezz'ala. Non è però un pista semplice nemmeno questa perchè si sa che non è facile trattare con i belgi, i quali chiedono almeno 35 milioni di euro (bonus esclusi) per lasciar partire il gioiellino svizzero.

IN USCITA - Il Milan è al lavoro sul mercato in entrata in mezzo al campo, ma anche su quello in uscita perchè c'è da sfoltire il reparto dove sono rientrati dai prestiti Yacine Adli e Ismael Bennacer, i quali non sono stati riscattati rispettivamente da Fiorentina e Marsiglia. Entrambi hanno proposte dall'Arabia Saudita, ma sulle tracce del giocatore algerino ci sarebbe anche la Fiorentina, dove ritroverebbe Stefano Pioli che lo ha già allenato in rossonero.