Dalla Francia: Theo Hernandez all'Al Hilal, ultimi dettagli sistemati. Le cifre dell'affare

vedi letture

Theo Hernandez è pronto a lasciare il Milan e l’Europa per approdare in Arabia Saudita, all’Al-Hilal. Il terzino sinistro della nazionale francese ha trovato l’accordo con il club saudita sulla base di un ingaggio monstre da 25 milioni di euro netti a stagione, confermando la crescente attrattiva del campionato arabo anche per i top player europei.

Secondo quanto raccolto da Foot Mercato, dopo giorni di trattative è stato raggiunto anche l’accordo tra le due società. Il Milan incasserà circa 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore, che era arrivato in rossonero nel 2019 dal Real Madrid e si era imposto come uno dei migliori terzini al mondo.

L’ufficialità del trasferimento è attesa nelle prossime ore, ma ormai le formalità sono quasi completate. Un addio pesante per il club rossonero e un segnale forte a un anno dal Mondiale 2026: anche i nazionali in piena carriera stanno cedendo alle lusinghe arabe.