Milan scatenato sul mercato: in arrivo Ricci, i rossoneri non mollano Xhaka e Jashari

Il Milan è sicuramente una delle società più attive sul mercato. In questo momento i rossoneri sono concentrati soprattutto sul centrocampo: dopo aver chiuso l'arrivo di Luka Modric a zero (il croato sosterrà le visite mediche dopo il Mondiale per Club che sta giocando con il Real Madrid), il Diavolo è infatti ad un passo dall'acquisto a titolo definitivo dal Torino di Samuele Ricci. Ai granata andranno 25 milioni di euro, bonus compresi, mentre per il centrocampista italiano è pronto un contratto fino al 2030 da 2,2 milioni annui.

A riferirlo è questa mattina Il Giornale che aggiunge che il Milan non intende fermarsi qui e non molla la presa nemmeno su altri due mediani, vale a dire Granit Xhaka e Ardon Jashari: per il primo sono stati offerti 10 milioni, ma la richiesta del Bayer Leverkusen è di almeno 15 milioni, mentre per il secondo i rossoneri hanno messo sul tavolo 28 milioni più bonus, ma il Club Brugge continua a fare muro. In uscita dal centrocampo milanista ci sono invece Yunus Musah, Yacine Adli e Ismael Bennacer.