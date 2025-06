Accordo verbale tra Emerson Royal e il Betis Siviglia: si lavora sulla formula del prestito

Emerson Royal è sempre più vicino a un ritorno al Betis Siviglia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tra il terzino brasiliano e il club andaluso sarebbe stato raggiunto un accordo verbale. Le parti sono ora al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell’operazione.

L’ipotesi più probabile è quella di un prestito, ma resta da stabilire se sarà secco o con diritto di riscatto a favore del Betis. Il terzino rossonero ha manifestato gradimento per la destinazione, spingendo per un ritorno in Liga dove ha già vestito la maglia biancoverde tra il 2019 e il 2021, lasciando un buon ricordo tra i tifosi.

Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti tra le società per cercare di chiudere l’operazione. L’obiettivo è trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti in tempi brevi, così da permettere al giocatore di aggregarsi al gruppo per il ritiro estivo.