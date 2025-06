Il Milan spinge per il classe 2008 Ahanor: previsti nuovi contatti con il Genoa

Oltre a lavorare per il presente, il Milan nel corso di questo calciomercato farà tanto anche in vista del futuro, con l'obiettivo di blindarlo con calciatori di qualità ma soprattutto di prospettiva. Non a caso uno dei nomi in cima alla lista dei desideri del direttore sportivo Igli Tare è quello del difensore del Parma classe 2006 Giovanni Leoni, che comunque sarebbe in "dolce compagnia", dato che il Diavolo starebbe seguendo un altro giovane talento della Serie A.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sui propri profili social, infatti, il Milan starebbe spingendo per il classe 2008 del Genoa Honest Ahanor, giocatore per il quale sarebbero previsti in giornata nuovi contatti tra le parti. Nella passata stagione, tra Primavera e Prima Squadra, il terzino italiano ha collezionato 9 presenze (6 in Serie A, 3 Primavera), 1 gol (Primavera) ed un assist (Serie A).