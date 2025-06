MN - Morata-Como: il Galatasaray fa muro, non vuole far partire lo spagnolo

Tra Alvaro Morata ed il Como si sta mettendo di traverso il Galatasaray. Nonostante l'attaccante spagnolo si sia sentito con Cesc Fabregas ed abbia già accettato la destinazione, il suo ritorno in Italia è al momento bloccato proprio per via della volontà del club di Instabul.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, il Galatasaray non vuole far partire Alvaro Morata, rispettando il prestito che scadrà il prossimo gennaio. Al momento la situazione è in un limbo dal quale il Como spera di uscire presto, anche perché è tutto già tutto pronto per la firma dell'attaccante spagnolo con i Lariani.

di Pietro Mazzara