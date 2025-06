Milan, Gimenez non ci sarà al raduno. Intanto in nazionale sfida l’asso Nba Jimmy Butler a "calciobasket"

vedi letture

Santiago Gimenez non ci sarà il prossimo 7 luglio a Milanello per il raduno di inizio stagione del Milan in quanto sarà in vacanza dopo gli impegni con il Messico in Gold Cup. La nazionale dell'attaccante rossonero è al momento ai quarti della competizione che si sta giocando negli Stati Uniti (affronterà l'Arabia Saudita nella notte italiana tra sabato e domenica). La finale è in programma il 6 luglio, cioè il giorno prima del raduno del Milan.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che racconta poi che Gimenez e il compagno di squadra Edson Alvarez hanno incontrato la stella Nba dei Golden State Warriors, Jimmy Butler, con cui hanno giocato a "calciobasket", un gioco nel quale si deve fare canestro con i piedi. A sorpresa a vincere questa speciale sfida è stato proprio Butler che poi si è intrattenuto con i messicani, scattando foto e postandole poi sui social.