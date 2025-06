La quarta volta di Morata in Italia: Juve da star, Milan da dimenticare. Il Como per la storia

Meno di sei mesi di "esilio", dopo la non positiva esperienza al Milan, e Alvaro Morata va verso il ritorno in Serie A. La notizia è fresca ma la fumata bianca potrebbe arrivare a breve, con il Como che ha infatti messo gli occhi sullo spagnolo, passato al Galatasaray nello scorso mercato di gennaio, ed è pronto a riportarlo in Italia prima dell'inizio della nuova Serie A, fissato per il 23 agosto. Un "esilio", appunto, visto che Morata non ha mai nascosto la sua voglia di giocare nel nostro campionato, ma qualcosa a Milano, sponda rossonera, non ha funzionato, tanto che il diretto interessato alcuni mesi fa ha anche parlato del fatto dell'aver visto cose che mai prima aveva visto, senza però rivelarle. Adesso la possibilità che possa approdare al Como, per completare un reparto avanzato di altissimo livello, e per riprendere il suo percorso a suon di gol, dopo le sue due avventure passate.

I capitoli alla Juventus.

Due, diverse, quelle con la maglia della Juve, dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022, con un totale di 185 presenze e 59 gol segnati, che hanno contribuito alle vittorie di Due Scudetti, tre Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, con la Champions League invece soltanto sfiorata nella finale persa nel 2015 contro il Barcellona, dopo aver segnato il gol decisivo nella semifinale contro il Real Madrid.

L'avventura al Milan.

Una breve parentesi, invece, quella in rossonero. Quei famosi sei mesi di cui parlavamo poco fa, con Morata che ha comunque fatto in tempo a vincere la Supercoppa Italiana dello scorso gennaio, scendendo in campo sia contro la Juventus che contro l'Inter, senza però entrare nei tabellini dei marcatori. In campionato 5 gol in 16 presenze, mentre in Champions una sola rete in 7 apparizioni. Adesso la possibilità di tornare, per vestire la maglia del Como, e per fare la storia di un club che vuole diventare sempre più grande.