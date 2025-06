Mondiale per club: rissa sfiorata in Inter-River Plate, Acuna contro Dumfries

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Una rissa finale sfiorata per Inter-River Plate. Al termine della partita vinta dai nerazzurri, a scatenare il putiferio e' stato l'argentino Acuna, che ha cominciato a insultare la panchina Inter che protestava per il gioco duro del River, certificato anche da due espulsioni. Il terzino campione del mondo ha litigato in campo anche con Dumfries, e al fischio finale lo ha inseguito mentre rientrava nello spogliatoio con chiaro intento aggressivo. A quel punto i giocatori Inter hanno scortato l'olandese che di corsa rientrava nello spogliatoio, mentre tutti i compagni del River si sono gettati su Acuna per trattenerlo, riuscendoci a fatica.

"Capisco l'adrenalina dei giocatori, ma il finale l'ha un po' rovinata; non è l'immagine che vogliamo trasmettere - si e' poi scusato in conferenza il tecnico del River, Gallardo - È stata una rissa tra due giocatori con battiti cardiaci molto alti, e questo genera scalpore, un putiferio. Per fortuna, la situazione si è calmata in fretta e non è successo niente di peggio. Ma non è nel nostro stile che succeda o finisca in quel modo". (ANSA).