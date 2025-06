La Fiorentina ufficializza l'acquisto di Fazzini: per lui contratto di 5 anni

vedi letture

(ANSA) - FIRENZE, 25 GIU - Jacopo Fazzini è un giocatore della Fiorentina: lo ha annunciato lo stesso club viola attraverso una nota sui propri canali. Il centrocampista classe 2003, reduce dall'Europeo Under 21, approda a titolo definitivo dall'Empoli per 10 milioni di euro e ha sottoscritto un accordo per cinque anni. "Tifo Fiorentina fin da piccolo, così come la mia famiglia - ha dichiarato il giocatore toscano di Massa -. Per me è un'emozione davvero speciale.

Spero di riuscire con questa maglia di arrivare il più lontano possibile in campionato, Coppa Italia e Conference League". Stamani Fazzini ha effettuato le visite mediche a Roma e nel pomeriggio ha raggiunto Firenze e il Viola Park per le firme. Ha debuttato in Serie A a soli 19 anni e vanta già 76 presenze in tutte le competizioni con 7 reti, ha inoltre vestito la maglia di tutte le Nazionali giovanili. (ANSA).