Trofeo Gigi Riva, in campo Cagliari-Saint Etienne per celebrare "Rombo di tuono"

(ANSA) - CAGLIARI, 26 GIU - Cagliari-Saint Etienne come cinquantacinque anni fa. Sarà la partita del primo Trofeo Gigi Riva. La data è già stata fissata: sabato 2 agosto all'Unipol Domus. Lo ha annunciato il presidente del Cagliari Tommaso Giulini. "Con il Sant'Etienne - ha detto Giulini - Gigi fece il suo esordio in Coppa dei Campioni, con una doppietta. Sarà il primo trofeo, mi auguro, di tanti.

Probabilmente cambieremo ogni anno la squadra, cercheremo sempre squadre legate alla storia di Gigi ogni anno". "Ovviamente ringraziamo il Sant'Etienne per aver accettato l'invito. Saranno due giorni di festa - ha detto ancora il presidente del Cagliari - ma sarà anche il giorno in cui la città vedrà la squadra per la prima volta. Saranno due giorni in cui potremo commemorare Gigi come lo vogliamo fare noi, come club". (ANSA).