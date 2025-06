Cristiano Ronaldo ha firmato il contratto più ricco della storia del calcio: 200 milioni a stagione

Il rinnovo di Cristiano Ronaldo con l’Al Nassr fino al 2027 non è solo una notizia sportiva, ma un vero e proprio evento storico. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il fuoriclasse portoghese avrebbe siglato il contratto più ricco mai firmato nella storia del calcio: 200 milioni di euro a stagione, ai quali si aggiungerebbero ulteriori 60 milioni legati ai diritti d’immagine.

I numeri sono impressionanti e, se divisi, rendono ancora più evidente l’eccezionalità dell’accordo: Ronaldo guadagnerà16,67 milioni di euro al mese, 555.555 euro al giorno, 23.150 euro all’ora, 386 euro al minuto e 6,5 euro al secondo

Cifre che fanno girare la testa e che testimoniano non solo il valore sportivo di CR7, ma anche il suo impatto commerciale a livello globale. A 40 anni, l’ex stella di Manchester United, Real Madrid e Juventus continua a battere record non solo sul campo - dove punta a raggiungere la quota di 1000 reti in carriera - ma anche fuori, attirando sponsor, pubblico e visibilità nel progetto ambizioso del calcio saudita. Con questo rinnovo, Ronaldo sembra destinato a concludere la sua storia calcistica in Medio Oriente, trasformando la Saudi Pro League in una vetrina sempre più internazionale. Il suo messaggio è stato chiaro: "Al Nassr forever". E con 200 milioni all’anno diventa tutto più facile.