I tifosi del City sempre più innamorati di Reijnders: "L'ennesimo giocatore di prima categoria ingaggiato per pochi spiccioli"

vedi letture

Altro giro, altra prestazione importante di Tijjani Reijnders con la maglia del City. Contro la Juventus l'ex Milan gestisce e domani il centrocampo insieme al nuovo compagno Rodri: prova di livello importante che non è passata inosservata. I tifosi della squadra di Guardiola sono già brodo di giuggiole per l'olandese.

Il profilo X "Real Talk Manchester City", hub di rilievo per tutte le info sui Citizens, scrive: "Reijnders è una copia esatta di Ilkay Gündoğan nel suo prime. Il modo in cui si lancia in area e crea caos... un giocatore davvero speciale. L'ennesimo giocatore di prima categoria ingaggiato per pochi spiccioli".