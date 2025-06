Juventus-City 2-5: Kalulu disastroso, molto bene Reijnders

La Juventus parte e finisce bene, ma nel mezzo c’è solo il Manchester City. Il pareggio immediato di Koopmeiners dopo il vantaggio iniziale degli inglesi aveva fatto pensare a un’altra serata, ben più equilibrata di quella che è stata. Al Camping World di Orlando, a mezz’ora di macchina dal parco divertimento Disney, si divertono gli inglesi di Pep Guardiola: sconfitti in stagione in Champions League dai bianconeri di Motta, dominano e superano la squadra di Igor Tudor. Finisce 5-2, grazie a un lampo di orgoglio della coppia Yildiz-Vlahovic, una partita a senso unico, nel palleggio e non solo. Il City chiude così in testa il girone G, mentre la Vecchia Signora - a cui sarebbe bastato il pareggio - passa agli ottavi, per i quali sarà necessario un trasferimento logistico a Miami, da seconda classificata. Un brutto stop per i bianconeri, tra il caldo e la pioggia della Florida.

E adesso? In virtù di questo risultato, i bianconeri non giocheranno sicuramente il derby d’Italia con l’Inter, possibile solo in una eventuale finale. La squadra di Tudor disputerà gli ottavi di finale (martedì alle 21 ore italiane, a Miami) con la prima classificata del girone H, attualmente conteso da Real Madrid, Salisburgo e Al Hilal. Il City, invece, se la vedrà con la seconda in classifica dello stesso girone, e poi potrebbe incrociare l’Inter ai quarti.

Palla e vantaggio al City. Al 4’ Ait-Nouri infila un filtrante per Doku: il belga brucia Costa, salta Kalulu e firma l’1-0. La Juve reagisce subito: Ederson sbaglia l’appoggio, Koopmeiners intercetta e pareggia col diagonale. Al 18’ altro errore della difesa bianconera: cross teso di Nunes, Kalulu goffo nell’intervento e autogol per il 2-1 City. I ritmi si abbassano, ma solo quelli juventini: sotto la pioggia, il dominio inglese cresce. Rodri e Reijnders gestiscono i tempi, Ait-Nouri e Savinho insistono sulle fasce. Di Gregorio tiene a galla i suoi: decisivo su Savinho, attento su una botta dalla distanza di Marmoush. Una Juve lunga, schiacciata e senza più mordente rientra negli spogliatoi sul 2-1 per gli inglesi.

Goleada inglese. Guardiola si gioca subito la carta Haaland: il norvegese entra e dopo pochi minuti segna il suo gol numero 300 in carriera. Tudor prova a giocarsi la carta Yildiz, e per un attimo il turco sembra anche risvegliare la creatura bianconera. Dura poco: Savona si fa male in un contrasto con Haaland, al 69’ arriva il poker inglese firmato da Foden. È il mollate gli ormeggi bianconero, sette minuti dopo arriva anche il 5-1 di Savinho, da fuori a giro. Nel finale, un segnale di vita bianconero: Yildiz ispira, Vlahovic segna il 5-2.