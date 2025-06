Theo verso l'Al-Hilal, i suoi numeri al Milan: dal record di Maldini al calo nelle ultime stagioni

Dal suo sbarco a Milano nella stagione 2019/20, Theo Hernández ha rivoluzionato il ruolo di terzino sinistro in Serie A, trasformandosi in un’arma offensiva letale quanto un attaccante. I numeri parlano per lui: secondo i dati raccolti da Opta, nessun difensore ha inciso tanto quanto il francese nel massimo campionato italiano negli ultimi cinque anni. Ben 55 partecipazioni a gol, frutto di 31 reti e 24 assist, a testimonianza di un talento fuori dal comune per il suo ruolo.

Theo non è solo corsa e potenza: la sua capacità di incidere nelle due fasi del gioco è diventata uno dei pilastri della rinascita rossonera, culminata con lo scudetto del 2022 e le ottime prestazioni europee. Il suo impatto non si misura solo in accelerazioni devastanti o dribbling, ma anche nella costanza con cui contribuisce alla produzione offensiva della squadra.

Eppure, nella stagione appena conclusa, qualcosa è sembrato mancare. Nonostante i 5 gol e 6 assist messi a referto — cifre comunque importanti per un difensore — Theo ha spesso dato l’impressione di essere solo una versione attenuata del leader visto nelle annate migliori.