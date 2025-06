Liberali ai saluti: il Milan lavora a una cessione a titolo definitivo

vedi letture

L'avventura di Mattia Liberali con il Milan potrebbe essere ai titoli di coda. Il talento classe 2007, che ha un contratto con il club rossonero fino al 2026, non ha ancora trovato un accordo, tramite il suo agente Alessandro Lucci, per il prolungamento del rapporto con il Diavolo che dura da quando il fantasista è un bambino. Questo apre diversi scenari per il futuro insieme di giocatore e club, dei quali, al momento, quello più probabile rimane la cessione a titolo definitivo.

A confermarlo è anche il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto che questa mattina, sul suo profilo X, scrive che Mattia Liberali sarà a disposizione di Massimiliano Allegri il 7 luglio per il raduno di Milanello. Ciononostante, il club ha intenzione di cederlo a titolo definitivo e in tal senso le pretendenti non mancano di certo. Per Liberali si sono già fatte avanti diverse squadre di Serie A e Serie B: dal Parma allo Spezia, passando per il Lecce.