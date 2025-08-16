Compagnoni: "Se arriva Vlahovic o Hojlund, Gimenez rischia di diventare un investimento a perdere"
MilanNews.it
Il collega di Sky, Maurizio Compagnoni, ha parlato del futuro attaccante del Milan: meglio Vlahovic o Hojlund?
"Non sappiamo come gioca Allegri. Se dovesse giocare con un 4-3-3 meglio Vlahovic di Hojlund, col 3-5-2 meglio Hojlund. Occhio a Gimenez che rischia di diventare un investimento a perdere perché se dovesse arrivare uno fra Hojlund e Vlahovic il messicano rischia di perdere molto del suo valore".
