Compagnoni: "Se arriva Vlahovic o Hojlund, Gimenez rischia di diventare un investimento a perdere"MilanNews.it
Oggi alle 09:25News
di Gaetano Mocciaro

Il collega di Sky, Maurizio Compagnoni, ha parlato del futuro attaccante del Milan: meglio Vlahovic o Hojlund?

"Non sappiamo come gioca Allegri. Se dovesse giocare con un 4-3-3 meglio Vlahovic di Hojlund, col 3-5-2 meglio Hojlund. Occhio a Gimenez che rischia di diventare un investimento a perdere perché se dovesse arrivare uno fra Hojlund e Vlahovic il messicano rischia di perdere molto del suo valore".