MN - Milan e Origi trattano la buonuscita: la richiesta del giocatore

vedi letture

Nonostante non si sia più visto nè a Milanello, nè con la maglia del Milan, Divock Origi è formalmente un giocatore del Milan ancora fino al 30 giugno 2026, per un anno. Eppure, dopo la prima stagione deludente e il prestito al Nottingham Forest l'anno successivo in cui non ci sono statoi segnali di ripresa, il centravanti belga ha passato l'ultima stagione fermo ai box, allenandosi in forma privata e incassando il ricco stipendio da 4 milioni a stagione bonificato dal Milan.

Nella giornata di ieri, come riportato da MilanNews.it, il Milan e Divock Origi si sono incontrati a Casa Milan. Al momento sono state aperte le trattative per la risoluzione del contratto. Il tema centrale, come appreso dalla nostra redazione, è il valore della buonuscita: come detto Origi percepisce uno stipendio di 4 milioni e per rescindere oggi il suo contratto lungo ancora un anno, chiede più della metà. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi incontri tra le parti per cercare di abbassare le richieste del calciatore.

di Antonio Vitiello