De Winter al Milan, c'è l'ufficialità. L'impatto del belga a bilancio

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Koni De Winter dal Genoa CFC. Il difensore belga ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030". Il club rossonero ha annunciato così l'arrivo del belga, classe 2002, dal Genoa. De Winter andrà a sostituire Thiaw, ceduto al Newcaslte. Che impatto ha sul bilancio questo acquisto?

Milan e Genoa hanno definito l'affare per Koni De Winter per circa 20 milioni di euro e ha firmato un contratto quinquennale da 1.7 milioni di euro netti. Prendendo per buone queste cifre, con il costo ufficiale del cartellino che sarà noto solo dopo la pubblicazione del bilancio 25/26, allora l'ammortamento del belga sarà di 4 milioni di euro e l'ingaggio lordo di circa 3.16 per un costo annuo totale di 7.16 milioni di euro. Thiaw, tra ammortamento e stipendio lordo, ne costava 2.9.