Domani alle 11.30 la conferenza di Jashari: poi l'incontro con i tifosi allo store

Domani giovedì 14 agosto, il Milan presenterà ufficialmente Ardon Jashari, arrivato dl Club Brugge dopo una trattativa infinita. Il centrocampista svizzero risponderà alle domande dei giornalisti nella Sala Stampa di Casa Milan a partire dalle 11.30. Grazie al live testuali di Milannews.it, non vi perderete nemmeno una dichiarazione del nuovo acquisti del Diavolo.

Poi, nel primo pomeriggio, Pervis Estupiñán, Ardon Jashari e Pietro Terracciano incontreranno i tifosi milanisti al Flagship Store di via Dante. Lo ha comunicato il Milan sul suo sito ufficiale: "A breve distanza dal recente bagno di folla per Luka Modrić, il Flagship Store di via Dante si prepara a ospitare e accogliere uno speciale e ricco appuntamento, in programma giovedì 14 agosto alle 14.00. Saranno Pervis Estupiñán, Ardon Jashari e Pietro Terracciano a visitare il negozio, ormai punto di riferimento e aggregazione proprio nel cuore pulsante di Milano. Per i tifosi milanisti un'occasione unica: venite a vederli da vicino, dategli il vostro abbraccio e dimostrategli il vostro calore verso l'inizio ufficiale della stagione. Vi aspettiamo al Flagship Store di via Dante, giovedì 14 agosto alle 14.00!".