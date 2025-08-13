La finestra di mercato invernale del 2025 è stata smontata: resta un superstite

di Gaetano Mocciaro

Con Warren Bondo alla Cremonese, il mercato invernale 2025 del Milan perde un altro pezzo. È rimasto un solo superstiti tra i trasferimenti in entrata, ossia Santiago Gimenez. Per il resto tutti via. Nel dettaglio:

Joao Felix, Kyle Walker e Riccardo Sottil, una volta terminato il prestito, sono tornati ai loro club d'appartenenza per venire a loro volta ricollocati. Il portoghese è un nuovo giocatore dell'Al Nassr, l'inglese al Burnley neopromosso in Premier League e Sottil al Lecce. 