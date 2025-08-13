De Winter saluta il Genoa: "Il tempo trascorso con voi è stato indimenticabile"

Koni De Winter ha affidato ai propri canali social il suo saluto ai tifosi del Genoa

"Cari tifosi, staff e tutti che fanno parte del Genoa CFC,

Oggi, mi preparo a lasciare una squadra che è diventata molto significativa per me. Il tempo trascorso al Genoa CFC è stato indimenticabile: insieme abbiamo celebrato successi, superato momenti difficili e vissuto esperienze memorabili dentro e fuori dal campo. Ai tifosi: la vostra passione e il vostro supporto incondizionato mi hanno spinto a dare sempre il massimo in ogni partita. Siete il cuore di questo club e vi sono grato per tutto il calore che mi avete dimostrato. Ogni volta che ho indossato la maglia del Grifone, ho sentito l’orgoglio di far parte di questa famiglia. Allo staff: grazie per l’impegno, la guida e la fiducia. La vostra professionalità e dedizione mi hanno aiutato a crescere come calciatore e come persona. Abbiamo sempre lavorato insieme per raggiungere il meglio, e non dimenticherò mai questa collaborazione. Anche se sto per iniziare una nuova avventura nella mia carriera, il Genoa FC avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Auguro al club e a tutti i suoi membri tanto successo e felicità per il futuro.

Grazie di tutto. Forza Grifone, per sempre!

Con affetto ,

Koni".

De Winter, 23 anni, lascia il Genoa dopo due stagioni nelle quali ha raccolto 57 presenze, segnando 3 reti. Si è trasferito al Milan a titolo definitivo con contratto fino al 30 giugno 2030.