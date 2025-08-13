Dall'Inghilterra sono sicuri: manca l'accordo per Hojlund, il danese non ha ancora dato il suo via libera per il Milan

La situazione di Rasmus Hojlund giorno dopo giorno diventa sempre più interessante e ricca di spunti. Come sappiamo, il Milan da tempo ha messo gli occhi sul talento del Manchester United, oggi non al centro del progetto tecnico, quantomeno da professionista, dei Reds. Così, i rossoneri cercano un altro attaccante da aggiungere a Santi Gimenez, e l’idea di un prestito con diritto di riscatto sarebbe la scelta giusta per Hojlund.

Come riporta la BBC però, il futuro del ragazzo danese non sarebbe così certo in Italia. Infatti, il giocatore sta ancora valutando l’opzione Milan, senza aver dato una risposta definitiva al Manchester United. Inoltre, riporta sempre il quotidiano inglese, non ci sarebbe ancora nessun accordo tra Hojlund-Milan e Manchester, perché appunto Hojlund non ha ancora preso una decisione definitiva sul proprio futuro a breve termine.