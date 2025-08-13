Raiola: "Quando Donnarumma ha lasciato il Milan non c'era una società solida alle spalle"

Enzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, ha parlato al canale YouTube di Fabrizio Romano per fare chiarezza riguardo il portiere, messo alla porta dal Paris Saint-Germain quando gli manca un anno alla scadenza naturale del contratto. Di seguito un estratto delle sue parole

Premier League nel futuro?

"Non è solo un discorso economico, ma ci sono interessi tra club e club. Visti i mercati che sono al ribasso, in Italia club importanti stanno vivendo una situazione finanziaria non delle migliori. Quattro anni fa quando abbiamo lasciato il Milan non c'era in quel momento una società solida alle spalle ed eccetto quell'annata clamorosa con Maldini e Massara e lo scudetto vinto, poi sono stati tutti anni non da livello Milan. Alla fine andando a Parigi abbiamo creato quel progetto per un giocatore importante come Gigio che è stato importante per la nazionale italiana e lo status di giocatore che è. È candidato al Pallone d'Oro e al Trofeo Jashin. Il progetto di crescita di Gigio lo abbiamo portato avanti sempre in qualsiasi modo. Premier? Sì, incuriosisce tanto. E visto che ho tanti assistiti che giocano in Premier penso che sia lo step giusto essendo il campionato più competitivo al mondo".

Rivedremo Donnarumma in Serie A?

"Oggi dall'Italia non ho avuto alcun piccolo accenno di possibilità di avviare una trattativa con Gigio in questa sessione di mercato. Per il futuro non escludo niente ma a oggi nessun club italiano si è fatto sentire. E livello finanziario nessuno ha la possibilità di fare un passo verso Donnarumma".

