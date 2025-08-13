Un altro centrale per Max? Oltre a Okoli due nomi sulla lista

vedi letture

Koni De Winter potrebbe non essere l'ultimo centrale rossonero in arrivo al Milan in questo mercato. L'ufficialità deve essere ancora data ma il Diavolo ha acquistato il centrale belga dal Genoa, ieri in città per svolgere le visite mediche e firmare il suo contratto. Eppure è possibile, come scrive oggi Tuttosport, che la dirigenza rossonera ritorni sul mercato per questo ruolo. Il motivo è semplice: Allegri è rimasto convinto dagli esperimenti con la difesa a tre nelle amichevoli estive e potrebbe decidere di dare seguito a questo modulo anche durante la stagione.

Il nome principale come ulteriore centrale di difesa è quello di Caleb Okoli: il club rossonero avrebbe già anche raggiunto un'intesa di massima con il calciatore che dal Leicester City vuole tornare in Serie A. Proposti all'ex Frosinone e Atalanta cinque anni di contratto a circa 1,8 milioni di euro. Ora però c'è da convincere le Foxes che chiedono tra i 20 e i 25 milioni. Sullo sfondo anche due alternative a minor costo: il primo Berat Djimsiti, 33 anni dell'Atalanta; il secondo Ryan Flamingo, classe 2002 del PSV.