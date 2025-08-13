E' un mercato in uscita dal ricco tesoretto per il Milan, i rossoneri non hanno mai venduto così bene: cifre e paragoni col passato

vedi letture

Numeri, curiosità ma tanti soldi. E' questo ciò che si può vedere dai dati delle ultime cessioni del Milan in questi anni, con l'attuale sessione di mercato che ha registrato un record se prese in considerazioni le passate stagioni. Il Milan non ha mai venduto così bene come in questa estate: da Reijnders (57.7 milioni di euro di base fissa più bonus) all'ultima cessione di Thiaw al Newcastle per 42 milioni di euro.

Il mercato prosegue

Così, il calciomercato del Milan continua tra trattative in entrata ormai definite (De Winter e Athekame) e discorsi in uscita ufficializzati (Malick Thiaw). Il focus però, come riportato anche da Sky Sport è basato sulle cessioni dei rossoneri in questi ultimi anni.

Infatti, il Milan non hai mai incassato così tanto come nelle ultime stagioni. Fa effetto pensare che nella stagione 2018/19 la squadra aveva avuto nelle proprie casse 88 milioni dal mercato in uscita. Paragonato ai numeri di questa campagna estiva la differenza è enorme. In questa estate, non ancora terminata il Milan ha sin qui incassato 149 milioni di euro. Numeri che non hanno a nulla a che vedere con le annate 2019/20 (59M), 2020/21 (51M) oppure la recentissima stagione post scudetto 2022/23 con soli 11 milioni incassati. Resta davvero particolare come dal 2018/19 ad oggi, l'unico anno in cui il Milan ha saputo vendere in modo efficace i propri giocatori resta proprio il 2018: da lì in poi, fino alla passata annata non si è mai registrato un numero totale superiore ai 70 milioni (nel 2023/2024 questa cifra era stata gonfiata dalla cessione record di Tonali proprio al Newcastle).