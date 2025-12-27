Reijnders: "Non sono il nuovo De Bruyne. Non segno ancora come quando ero al Milan ma i gol arriveranno"
In estate Tijjani Reijnders è stato ceduto in fretta e furia al Manchester City per circa 54 milioni di euro più bonus. Il centrocampista olandese si è subito calato bene nella nuova realtà andando a segno nella sfida inaugurale in Premier League contro il Wolverhampton: i paragoni con De Bruyne, che in estate ha lasciato il City dopo anni strepitosi, si sono sprecati. Il calciatore, riporta il De Telegraaf, però ha i piedi ben piantati a terra:
"Dopo il mio debutto contro i Wolves, gli opinionisti mi hanno paragonato a Kevin De Bruyne. È ovviamente un complimento enorme, ma ho un ruolo diverso. Anche le mie qualità sono diverse. Il City me l'ha detto fin dall'inizio, e me lo sono ripetuto spesso anch'io: non sono il nuovo De Bruyne".
"Sono un centrocampista completo, ma mi vedo principalmente come un numero otto. Un giocatore box-to-box che difende e attacca. Mi piace essere coinvolto nella costruzione del gioco e nelle fasi finali di un attacco".
"La mia più grande qualità è che mi metto spesso in situazioni favorevoli per poter fare gol. Di solito ho almeno due buone occasioni a partita. Non sto ancora segnando quanto facevo al Milan, ma mi sto trovando nelle posizioni giuste, ed è da lì che inizia tutto. I gol arriveranno".
