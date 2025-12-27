Milan-Hellas Verona: arbitra Fabbri, al VAR Mazzoleni e Volpi

E' stato designato l'arbitro di Milan-Hellas Verona, gara valida per la 17^ giornata di Serie A in programma domenica alle 12.30: a dirigere la partita sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Ecco la squadra arbitrale al completo: 

Arbitro: FABBRI

Assistenti: MOKHTAR – CAVALLINA

IV uomo: ALLEGRETTA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VOLPI

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30*
Juventus 29*
Bologna 25
Como 24
Lazio 23*
Atalanta 22*
Sassuolo 21*
Udinese 21*
Cremonese 21*
Torino 20*
Lecce 16
Cagliari 15*
Genoa 14*
Parma 14
Verona 12
Pisa 11*
Fiorentina 9*
* una gara in più