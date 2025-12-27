Milan-Verona, oggi alle 14 la conferenza stampa di Allegri
Il Natale è passato ed è già tempo di rimettersi al lavoro: domenica 28 dicembre si gioca Milan-Hellas Verona a San Siro, con fischio d'inizio alle ore 12:30. Allegri ha recuperato Leao e Balentien, mentre Gabbia dovrebbe rimanere ancora ai box; in ogni caso informazioni ancora più precise arriveranno in giornata in seguito all'allenamento odierno.
La conferenza stampa del tecnico rossonero è prevista per oggi pomeriggio alle ore 14.00: Allegri presenterà la sfida contro gli scaligeri dalla sala stampa di Milanello. Potrete seguire tutte le dichiarazioni dell'allenatore livornese con il consueto live testuale di MilanNews.it o in diretta video sui canali ufficiali del Club.
