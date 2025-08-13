Con De Winter dopo due anni la 5 ha un proprietario: l'ultimo fu Ballo-Touré

Koni De Winter ha scelto la maglia numero 5, che avrà così un padrone dopo due stagioni senza. L'ultimo ad aver indossato la maglia che è stata di Alessandro Costacurta e Filippo Galli è Fode Ballo-Touré. Di seguito tutti i proprietari della 5 dal 1995, anno in cui è stata istituita la numerazione fissa:

1995/96 - Filippo Galli

1996/97 - Filippo Galli

1997/98 - Alessandro Costacurta

1998/99 - Alessandro Costacurta

1999/00 - Alessandro Costacurta

2000/01 - Alessandro Costacurta

2001/02 - Alessandro Costacurta

2002/03 - Fernando Redondo

2003/04 - Fernando Redondo

2004/05 - Alessandro Costacurta

2005/06 - Alessandro Costacurta

2006/07 - Alessandro Costacurta

2007/08 - Emerson

2008/09 - Emerson

2009/10 - Oguchi Onyewu

2010/11 - Oguchi Onyewu

2011/12 - Philippe Mexès

2012/13 - Philippe Mexès

2013/14 - Philippe Mexès

2014/15 - Philippe Mexès

2015/16 - Philippe Mexès

2016/17 - Giacomo Bonaventura

2017/18 - Giacomo Bonaventura

2018/19 - Giacomo Bonaventura

2019/20 - Giacomo Bonaventura

2020/21 - Diogo Dalot

2021/22 - Fodé Ballo-Touré

2022/23 - Fodé Ballo-Touré

2023/24 - non assegnato

2024/25 - non assegnato

