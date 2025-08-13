Con De Winter dopo due anni la 5 ha un proprietario: l'ultimo fu Ballo-Touré
Koni De Winter ha scelto la maglia numero 5, che avrà così un padrone dopo due stagioni senza. L'ultimo ad aver indossato la maglia che è stata di Alessandro Costacurta e Filippo Galli è Fode Ballo-Touré. Di seguito tutti i proprietari della 5 dal 1995, anno in cui è stata istituita la numerazione fissa:
1995/96 - Filippo Galli
1996/97 - Filippo Galli
1997/98 - Alessandro Costacurta
1998/99 - Alessandro Costacurta
1999/00 - Alessandro Costacurta
2000/01 - Alessandro Costacurta
2001/02 - Alessandro Costacurta
2002/03 - Fernando Redondo
2003/04 - Fernando Redondo
2004/05 - Alessandro Costacurta
2005/06 - Alessandro Costacurta
2006/07 - Alessandro Costacurta
2007/08 - Emerson
2008/09 - Emerson
2009/10 - Oguchi Onyewu
2010/11 - Oguchi Onyewu
2011/12 - Philippe Mexès
2012/13 - Philippe Mexès
2013/14 - Philippe Mexès
2014/15 - Philippe Mexès
2015/16 - Philippe Mexès
2016/17 - Giacomo Bonaventura
2017/18 - Giacomo Bonaventura
2018/19 - Giacomo Bonaventura
2019/20 - Giacomo Bonaventura
2020/21 - Diogo Dalot
2021/22 - Fodé Ballo-Touré
2022/23 - Fodé Ballo-Touré
2023/24 - non assegnato
2024/25 - non assegnato
