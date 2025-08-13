Longhi su Hojlund: "Lui al Milan? Vi svelo un aspetto da non sottovalutare.."

di Niccolò Crespi

Intervenuto così sul proprio account "X" Il noto giornalista e telecronista sportivo, Bruno Longhi ha risposto pungente in merito a una domanda su un possibile arrivo in rossonero di Rasmus Hojlund, attaccante oggi in forza al Manchester United.

"Al di là di tutte le tue considerazioni ( legittime) sull’aspetto economico/ finanziario della trattativa, io mi limito ad affermare che Hojlund è molto veloce ma anche molto scarso tecnicamente. E non è questo un aspetto da sottovalutare". 