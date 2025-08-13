Ravezzani punge Donnarumma: "Quando è un giocatore ad andare via a parametro zero è sacro diritto, invece quando sceglie il club vìola la legge di stabilità"

di Niccolò Crespi

Fabio Ravezzani, giornalista ed opinionista televisivo è intervenuto così sulla delicata questione che vede l'ex portiere rossonero, Gianluigi Donnarumma ormai fuori dal progetto tecnico del PSG. Ravezzani spiega la sua personale e condivisibile opinione sull’accaduto:

“La strana storia per cui se un calciatore non rinnova e molla il suo club a parametro zero esercita un sacro diritto. Se invece il club, pagandogli lo stipendio, decide di prendere un sostituto e lo mette al suo posto vìola la legge stabilità. Sì, dal procuratore”.