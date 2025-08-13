Biasin: "Thiaw a 40 è una cessione con i fiocchi, De Winter ottimo innesto"

Il calciomercato estivo sta entrando nel vivo oltre che nelle sue ultime due settimane e mezzo: la conclusione è prevista per il 1° settembre alle ore 20. Sono tante le trattative ancora in piedi e in generale le situazioni ancora molto intricate, tra cessioni, acquisti e giocatori in scadenza di contratto. Delle operazioni più rilevanti ha parlato nel suo consueto Editoriale del mercoledì sulle colonne di Tuttomercatoweb.com il giornalista Fabrizio Biasin, concentrandosi anche su alcune questioni legate al Milan.

Le parole di Biasin sulla cessione di Malick Thiaw dal Milan al Newcastle: "Il Milan ha venduto Thiaw a 40 e contemporaneamente ha preso De Winter a 20. Qualcuno dice “Non si fa! Si deve spendere!” e dice una boiata. Oh, sono opinioni. Thiaw a 40 è una cessione con i fiocchi, De Winter a 20 un ottimo innesto. Il fatto che uno costi la metà dell’altro è un merito, non una pecca. Il Milan sta facendo un buon mercato e non soltanto per come sta vendendo. Poi, ovviamente, la punta farà tutta la differenza del mondo, ma questo è un altro discorso"