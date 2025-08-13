Minuto di silenzio e lutto al braccio durante Milan-Bari per ricordare il figlio di Verreth
Come comunica il Bari sul proprio sito ufficiale, in occasione della gara di Coppa Italia che si giocherà a San Siro domenica sera alle 21.15 tra il Milan e i pugliesi, le due squadre indosseranno il lutto al braccio e osserveranno un minuto di silenzio. Gesti in memoria del piccolo Elliot Verreth, figlio del centrocampista belga dei biancorossi tragicamente scomparso nelle scorse settimane.
Il comunicato del Bari: "In occasione della sfida valida per i 32esimi di Coppa Italia Milan-Bari, in programma al 'G. Meazza' di Milano domenica 17 agosto, prima del calcio d'inizio, previsto per le 21:15, verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria del piccolo Elliot Verreth, prematuramente e tragicamente mancato all'affetto dei suoi cari pochi giorni fa. Sia i biancorossi che i rossoneri scenderanno in campo con il lutto al braccio in segno di cordoglio e vicinanza al nostro Matthias e alla sua famiglia".
