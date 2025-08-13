MN - Aumenta l'ottimismo per Hojlund: l'affare entra nel vivo

vedi letture

In queste ore la redazione di MilanNews.it può confermare che a Casa Milan sta aumentando l'ottimismo per quanto riguarda Rasmus Hojlund. L'attaccante danese del Manchester United nelle ultime ore ha finalmente aperto alla possibilità di trasferirsi in rossonero: questo non ha fatto che crescere la positività della dirigenza milanista che è al lavoro ormai da diversi giorni, soprattutto con Tare, Furlani e l'aiuto di alcuni intermediari su questa trattativa.

L'affare Hojlund dunque sta entrando nel vivo. Il Milan ha un accordo con il Manchester United per quanto riguarda la formula del prestito con diritto di riscatto, ciò che va definito sono le cifre dell'operazione su cui al momento c'è ancora distanza. Da via Aldo Rossi si lavora senza sosta per cercare di portare il prima possibile ad Allegri un nuovo attaccante da mettere accanto a Gimenez.

di Antonio Vitiello