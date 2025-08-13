MN - Aumenta l'ottimismo per Hojlund: l'affare entra nel vivo
In queste ore la redazione di MilanNews.it può confermare che a Casa Milan sta aumentando l'ottimismo per quanto riguarda Rasmus Hojlund. L'attaccante danese del Manchester United nelle ultime ore ha finalmente aperto alla possibilità di trasferirsi in rossonero: questo non ha fatto che crescere la positività della dirigenza milanista che è al lavoro ormai da diversi giorni, soprattutto con Tare, Furlani e l'aiuto di alcuni intermediari su questa trattativa.
L'affare Hojlund dunque sta entrando nel vivo. Il Milan ha un accordo con il Manchester United per quanto riguarda la formula del prestito con diritto di riscatto, ciò che va definito sono le cifre dell'operazione su cui al momento c'è ancora distanza. Da via Aldo Rossi si lavora senza sosta per cercare di portare il prima possibile ad Allegri un nuovo attaccante da mettere accanto a Gimenez.
di Antonio Vitiello
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan