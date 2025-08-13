De Winter non è l'ultimo colpo in difesa? Per la difesa a tre ne serve un altro

Uno dei temi di discussione più ricorrenti e stimolanti di questa preseason del Milan, che volge al termine, è stato sicuramente quello di natura tattica sullo schieramento di Massimiliano Allegri. Convinti che sarebbe andato a occhi chiusi sul 4-3-3, tutti si sono dovuti ricredere nelle amichevoli giocate dai rossoneri quando è stata proposta la difesa a tre, sia come soluzione permanente che come deriva dettata dalle fasi di una singola partita. Le prove generali sono andate bene, questo può voler dire che si continuerà su questa strada e di conseguenza dover tornare sul mercato anche in difesa.

Un altro difensore

L'arrivo in rossonero di un difensore è freschissimo: Koni De Winter da ieri è a Milano, dove ha svolto le visite mediche e ha firmato il contratto a Casa Milan. Di fatto manca solo l'ufficialità. Il belga ormai ex Genoa è arrivato per colmare il vuoto lasciato da Malick Thiaw, ceduto al Newcastle United in Premier League. Uscito un difensore, entrato un altro: il reparto conta ancora oggi quattro centrali. La questione è che se Allegri è intenzionato ad andare avanti con la difesa a tre, come suggerisce questa mattina Tuttosport, solo quattro uomini non bastano più e sarebbe necessario introdurne un altro nella rosa di Max.

Okoli o uno in saldo

Per questa ragione, proprio Tuttosport oggi fa il casting e prova a capire quale potrebbe essere il nuovo colpo difensivo rossonero, oltre a De Winter. Tutti gli indizi, a oggi, portano al nome di Caleb Okoli, centrale italiano classe 2001 che gioca nel Leicester City e che vorrebbe tornare a giocare in Serie A, specialmente dopo la retrocessione dell'anno scorso con le Foxes. Con il calciatore ci sarebbe già un principio di intesa per un contratto di cinque anni e a meno di due milioni a stagione: c'è da lavorare con il club inglese che chiede circa 20 milioni. Tra i profili più in saldo, anche se diversi, ci sono quelli di Berat Djimsiti dell'Atalanta e il classe 2002 Ryan Flamingo del PSV, suggerito da Moncada.